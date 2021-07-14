تريند x خبر.. العاشرة يا أهلي يتصدر تريند تويتر.. ونجوم الفن يحضرون العرض الأول لفيلم العارف

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج العاشرة لجمهورك يا أهلي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا وجمهور القلعة الحمراء، متمنين نهائي تاريخي للأهلي، وأداء مشرفا، والفوز بالبطولة، وتحصيل النجمة العاشرة.

وسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب؛ بعد رحلة استغرقت 5 ساعات ، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

شاهد|مصطفى خاطر يشارك جمهوره صورا مع أبطال فيلم العارف من العرض الأول

نشر نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، صورًا من العرض الأول لفيلم “العارف” برفقة أبطال الفيلم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل مع الصور عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، و أبدوا حماسهم للفيلم.

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، أقامت عرضًا خاصًا لفيلم العارف اليوم الثلاثاء بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من غدٍا الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائي.

وحرص على الحضور أبطال فيلم العارف، بجانب مجموعة من النجوم منهم محمد عطية، ومحمد أنور، وكريم فهمي، وأحمد فهيم، هنادي مهنا وزوجها.