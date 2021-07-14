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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.2 درجة يقع قبالة سواحل تايوان

آثار زلزال
آثار زلزال

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بتسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة، صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل جزيرة تايوان.

وأوضحت الهيئة- حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم- أن مركز الزلزال يقع على بعد 9.3 كيلومتر من جنوب شرق مدينة خوالان التي يقطنها 350 ألف شخص، بينما كان مصدر الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

ولم تصدر سلطات تايوان حتى الآن أي إنذار من إمكانية وقوع تسونامي.

زلزال تايوان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسونامي زلزال تايوان

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