زلزال بقوة 5.2 درجة يقع قبالة سواحل تايوان

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بتسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة، صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل جزيرة تايوان.



وأوضحت الهيئة- حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم- أن مركز الزلزال يقع على بعد 9.3 كيلومتر من جنوب شرق مدينة خوالان التي يقطنها 350 ألف شخص، بينما كان مصدر الزلزال على عمق 10 كيلومترات.



ولم تصدر سلطات تايوان حتى الآن أي إنذار من إمكانية وقوع تسونامي.