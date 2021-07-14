أخبار الرياضة| مواعيد المباريات الودية اليوم.. فينجادا يكشف خطته لإقامة دوري الرديف

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية والتي جاءت كالتالي:

تقام العديد من المباريات الودية في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء

كشف البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، خطته لإقامة دوري الرديف في مصر.

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إن وصول الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، تكليل لمجهود المنظومة بالكامل، موضحًا أن أي شخص يعمل داخل الأهلي، يستطيع النجاح، في ظل توافر كافة العوامل بالمنظومة.

قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه تم احتساب هدف الأهلي الثالث الذي سجله في مرمى مصر المقاصة، لصالح محمد شريف، رغم اعتقاد البعض أنه يعتبر هدفًا عكسيًا، خاصة وأن مدافع الفريق الفيومي، لم يتعمد تغيير اتجاهها.