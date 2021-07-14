رئيس الوزراء الكندي: استراتيجية التطعيم تؤتي ثمارها مع تراجع الإصابات

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن استراتيجية التطعيم الكندية "تؤتي ثمارها" مع زيادة تناولها وتناقص الإصابات الجديدة بشكل مطرد.



ووسط الاهتمام بما قاله كبير علماء منظمة الصحة العالمية مؤخرا حول خلط ومطابقة لقاحات كوفيد-19، قال ترودو للصحفيين: "نشهد أرقاما قياسية في الإقبال على التطعيمات، ونشهد انخفاضا خطيرا ومستمرا في الحالات".



وحتى أمس الثلاثاء، تم تطعيم أكثر من 50 في المائة من الكنديين المؤهلين لتلقي لقاح كوفيد-19 بالكامل ضد فيروس كورونا الجديد.. مع توقع وصول 68 مليون جرعة بحلول نهاية شهر يوليو.



ووفقا للبيان اليومي لرئيسة الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام، استمرت الإصابات الجديدة في الانخفاض في جميع أنحاء البلاد بمتوسط 451 حالة تم الإبلاغ عنها يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.