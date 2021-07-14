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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | الرياض وواشنطن تعلنان دعم مصر.. "التعليم" تكشف حقيقة تسريب الجبر والهندسة.. السعودية تعلن طبيعة انفجار الخرج.. إصابة كارول سماحة وأول ظهور لهاني شاكر بعد الوعكة الصحية

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021، عددا من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.

الخارجية الأمريكية: مياه النيل مهمة لمصر والسودان ويجب حل أزمة سد النهضة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساموييل وربيرج، إن "مياه نهر النيل مهمة لمصر والسودان"، موضحًا أن الولايات المتحدة ترى أن الاتحاد الإفريقي هو المؤسسة الأنسب لحل أزمة سد النهضة.

السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية المشروعة

جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، دعم المملكة ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة.

"التعليم" تنفي تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية قبل توزيعه 

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة نهائيا لكل ما أثير على السوشيال ميديا ، بشأن تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة..

الصحة: 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 234 متعافى من فيروس "كورونا" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء.. وبيان بدرجات الحرارة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، خلال الطقس اليوم الأربعاء، على جميع أنحاء البلاد، يقابل ذلك انخفاض طفيف أيضا في معدل نسب الرطوبة على جميع الأنحاء...

حسبي الله ونعم الوكيل.. هاني شاكر يكشف تفاصيل حالته الصحية

أكد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، تحسن واستقرار حالته الصحية، وذلك عقب وعكة صحية مفاجئة داهمته خلال الأيام القليلة الماضية.

إصابة كارول سماحة خلال أداء التمرين.. فيديو

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مقطع فيديو جديدًا، لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيه خلال تأديتها التمارين الرياضية، حيث تعرضت للإصابة في ذراعها؛ بسبب سقوطها عليه خلال الجري مع مقاومة حبال تجذبها للخلف.

تقرير كاميروني يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم القطن

كشف تقرير كاميروني أن النادي الأهلي يسعي للتعاقد مع اللاعب الكاميروني لامبرت جيمي أرينا، مهاجم فريق القطن.

فينجادا يكشف خطته لإقامة دوري الرديف في مصر

كشف البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، خطته لإقامة دوري الرديف في مصر.

وزارة الدفاع السعودية تكشف طبيعة انفجار مدينة الخرج

أعلنت وزارة الدفاع السعودية وقوع انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة في مدينة الخرج.

إثيوبيا تخزن أول مليار متر مكعب في الملء الثاني لسد النهضة

كشفت أحدث صورة التقطتها الأقمار الصناعية طبيعة الوضع الفني في سد النهضة بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، مطلع الشهر الجاري، حيث خزنت أديس أبابا أول مليار متر مكعب من المياه في هذه المرحلة

وزير الدفاع البريطاني: سنعمل مع طالبان حال وصولها للسلطة في أفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بريطانيا ستعمل مع حركة طالبان في حال مشاركتها في الحكومة الأفغانية.

الهجرة الدولية: مصرع 1146 شخصا في البحر خلال محاولتهم الوصول لأوروبا

قالت المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء، إن عدد المهاجرين الذين قضوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول سراً إلى أوروبا تضاعف هذا العام، مطالبة الدول باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه المأساة.

زلزال بقوة 5.2 درجة يقع قبالة سواحل تايوان

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بتسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة، صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل جزيرة تايوان

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