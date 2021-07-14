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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة يكشف عن إمكانية تدريبه للزمالك ويعلق على رحيل ساسي

صدى البلد

كشف رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة عن رأيه في أداء الزمالك وإمكانية تدريبه للفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد رضا شحاتة في تصريحات لقناة “ ام بي سي” أن فريق الزمالك كبير وشرف لأي مدرب أن يقوده مشددا أن الفريق يقدم أداء جيد في الدوري ويقترب من التتويج باللقب.

 

وأضاف أن علاقته بالزمالك جيدة ولكنه من الصعب أن يوافق في الوقت الحالي على قيادة الفريق حيث أنه يفضل التركيز بنسبة ١٠٠٪ مع فريقه وهو الأمر الذي لن يتحقق حاليا مع الزمالك.

 

وتابع أن علاقة الجونة بالزمالك جيدة ومن الممكن رحيل اي لاعب من الجونة للزمالك حيث أنه لا وجود لأي أزمة بين الناديين.

 

وأكمل أن فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق لاعب كبير ولكن الفريق الأبيض سيتعاقد مع للاعب أفضل ١٥ مره منه مشددا أن الزمالك في الماضي عقب رحيل تامر عبدالحميد وهو من أفضل اللاعبين لم يتأثر وحقق بطولات عديدة.

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لبيب ينفي وجود أي اتصالات مع رئيس اتحاد الكرة 

 

 

نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة وقال: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه".

وأضاف أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره.

وقال لبيب: "لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".


وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعها 
تعيين بدر حامد مديرا لقطاعات الناشئين بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.

كما قررت اللجنة تعيين الكابتن حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط.

واعتمدت اللجنة في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي،
ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.

واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس - وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي.

الزمالك اتحاد الكرة فرجاني ساسي حسين لبيب رضا شحاته الدوري

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