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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون

تمارين رياضية
تمارين رياضية

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"  اليوم الأربعاء 14-7-2021 تمارين رياضية بسيطة تعمل على حرق الدهون وتجهيز العضلات الجسم والقلب أيضا، وذلك من خلال 4 تمارين رياضية، باستخدام طرق ووضعيات جديدة أثناء الوقوف، وهي مفيدة لتقوية عضلات الجسم .


أوضحت الكوتش سارة  ، أننا يمكن أن نستبدل الكرة المطاط بأى كرة أطفال أخري، مؤكدة أننا يمكن أن نمارس هذه التمارين فى المنزل ولا يشترط ممارستها فى الجيم .

وأشارت  إلى أن تمارين " الدمبلز " ، تحرق الدهون وتقوية عضلات الجسم ، وتحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة .
 

وتابعت كوتش سارة أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

تعاني العديد من السيدات والرجال من مشكلة ضعف عضلات الصدر، ولتقويتها يمكن الإستعانة ببعض التمارين الخفيفة والتي لاتستغرق وقتاً طويلاً .


وقدمت كوتش سارة من خلال برنامج صباح البلد بعض التمارين الرياضية المهمة لتقوية عضلات الصدر ، والتي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل بالاستعانة ببعض الأوزان الخفيفة والثقيلة بالتبادل .
 

تمارين كمال الاجسام بالدمبل

و يختار العديد من الأشخاص تمارين كمال الاجسام بالدمبل. نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة يمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك.
 

حيث إن تمارين كمال الاجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.
 

وضع في اعتبارك أنه من الجيد التركيز على استهداف جميع مناطق الجسم. معظم التمارين في هذه المقالة لن تؤدي إلى عزل منطقة واحدة بالكامل، بل ستعمل على استهداف جسمك بالكامل.

 

قم بأداء تمارين كمال الاجسام بالدمبل لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، أربع مرات في الأسبوع. اسمح بالراحة لمدة يوم كامل على الأقل بين الجلسات.
وقالت "مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية"، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأضافت، "يمكنك القيام بهذه التمارين التي تعزز العضلات لتدعيم مفصل الركبة وبالتالي تقوية العضلات .

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

مارين رياضية حرق الدهون تجهيز العضلات عضلات الجسم الكرة المطاط

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