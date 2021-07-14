مصر للطيران تسير اليوم 76 رحلة.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 76 رحلة جوية تنقل على متنها 577‪2 راكبًا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق مصر للطيران، 76 رحلة جوية بمعدل 54 رحلة دولية إلى كل من دبي، بغداد،كازابلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس ابابا، واشنطن.

كما تسير مصر للطيران، 16 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم واسيوط وسوهاج وبرج العرب، و 6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 577‪2 راكبا .

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.