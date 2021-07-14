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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب يحرق توك توك يمتلكه ثم ينتحر في النيل بالجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية في الجيزة جهودها لكشف ملابسات إشعال سائق النيران في توك توك يمتلكه ثم انتحاره بالقاء نفسه في نهر النيل.

تلقت غرفة النجدة في الجيزة بلاغا باندلاع حريق في توك توك بمدينة العياط، انتقل على الفور رجال الشرطة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وتبين من الفحص تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة لمباحث الجيزة والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث جنوب الجيزة اشتعال النيران في مركبة توك توك وتفحمها  وبالبحث عن قائدها أفاد عدد من شهود العيان أنه عقب اشعال النار في التوك توك قفز بنهر النيل ولم يتمكن أحد من غنقاذه ليلقى مصرعه غرقا.

تشير التحريات المبدئية لأجهزة أمن الجيزة ومناقشات أسرة الشاب المبدئية الى احتمالية اصابته بمرض نفسي ما دفعه لارتكاب الواقعة.

ومازالت التحريات مستمرة لكشف عن الدافع الحقيقي للواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة في الجيزة التي تولت التحقيق.

أسباب التفكير في الانتحار..


أسباب التفكير بالانتحار تختلف من شخص لآخر، وربما يكون سبب واحد كافيا للوقوع في الانتحار من بين الأسباب الآتية:

وراثية: تلعب الجينات دورًا في التأثير على الحالة النفسية للشخص، فوجود تاريخ عائلي له علاقة مباشرة بمشكلات الصحة العقلية يجعل الشخص أكثر عُرضة للانتحار.


نفسية: اختلاط مشاعر الوحدة باليأس قد يؤدي بالشخص إلى الميول الانتحارية، إلى جانب المرور بتجربة مؤلمة سواء فقد شخص عزيز، أو مرضه، أو الابتعاد عنه.


اجتماعية: تعرض الطفل للتنمُر في المدرسة، أو في المنزل، قد يُكرس فكرة الانتحار لديه، وتعرُض بعض الأشخاص للمشكلات التأديبية، وأحيانًا التعسفية في عملهم يؤدي بهم إلى البحث عن تبرير الانتحار.


اقتصادية: الأشخاص الذين يُعانون من أوضاع معيشية واقتصادية سيئة، وجرفتهم اللالتزامات القاسية والديون إلى دوامة التفكير في الانتحار للهروب من تلك المسؤوليات، كذلك الأشخاص الذين ُيسهم ارتفاع معدلات البطالة في رغبة بعض الشباب بالتفكير في الانتحار للتخلص من الضغوط الحياتية الصعبة التي يعيشونها.


قضائية: مرور الشخص بمشكلة قانونية، أو التعرض للحبس أو السجن، قد يذهب بخيال البعض إلى التفكير بالانتحار، وقد يواجه نفس المشكلة الأشخاص الذين قضوا مدة العقوبة، هربًا من مواجهة المجتمع مرة أخرى، وقد يكون للمناطق التي تُعاني من ويلات الحروب دورًا في ارتفاع معدلات الانتحار بها.
 

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