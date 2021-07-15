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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتخفيف الإصابة بالفيروس.. برلمانية يطالب المواطنين بضرورة الحصول على تطعيم كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

ناشدت النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان المواطنين بضرورة الحصول على تطعيم فيروس كورونا  بهدف تخفيف أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الألفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن في حالة حصول المواطنين على تطعيم فيروس كورونا فإن ذلك سيجعل الفيروس مجرد دور إنفلونزا عادي، وبالتالي فإن الحصول على تطعيم فيروس كورونا أصبح أمرا ضروريا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأول الثلاثاء، عن خروج 234 متعافيا من فيروس "كورونا" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219525 حتى اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وأضاف "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس "كورونا"، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 283320 من ضمنهم 219525 حالة تم شفاؤها، و 16412 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 


نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
 

نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

تطعيم فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان المستشفيات منظمة الصحة العالمية

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