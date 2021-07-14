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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية..

ضبط 6 أطنان زيتون مجهول المصدر بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية على استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المخللات الكبرى لوجود منتج مجهول المصدر وتم التحفظ على ٢٠٠٠ صفيحه زيتون أسود شرائح زنة الواحدة ٣ كيلو بإجمالي ٦ طن زيتون أسود شرائح مخلل على ذمة المحضر.

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كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد شباب الخريجين لقيامه ببيع اسطوانات البوتاجاز أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على اسطوانة بوتاجاز على ذمة المحضر.

 

وتم تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد التجار التموينيين بالمدينة لعدم ممارسته النشاط على الوجه المعتاد وتحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة لتصرفه في سلع تموينية بقيمة ١٤٣٧٩ جنيه.

 

كما تم تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينه وذلك لقيامه بتجميع سلع ٣٧٢٩ جنيه بقيمه ٤٥٢ كيلو سكر تمويني وتم تحرير محضر ضد أحد التجار التموينيين بالمدينه لعدم الإعلان عن أسعار المقرارات التموينية.

 

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع  للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 26 يونيو 2021  خلال الأسبوعين الأول والثاني من الحملة تم تحصين 82 ألف و 114 رأس ماشية وترقيم وتسجيل 5058 رأس ماشية بمعرفة 180 لجنة تحصين .

 

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وعقد 410  ندوة ولقاء بالمواطنين لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك ، كما تم تنفيذ  85 لجنة متابعة للفرق الطبية البيطرية القائمة بالتحصين.  

 

وتيسيراً على المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين .

الشرقية حملة تحرير الحملات التموينية

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