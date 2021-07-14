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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحضور رئيس الوزراء

بروتوكول تعاون لتحويل مدارس فنية إلى مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير وتحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


ووقع على بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ رؤية الدولة نحو التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة في مجال تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ بهدف تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارة المهنية لتواكب المستويات العالمية، وتُلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وتُساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية، بما يؤدي إلي خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل.


وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه من المقرر تحويل مجموعة من المدارس وهي (عابدين الثانوية الصناعة بنين بمحافظة القاهرة، ومصطفي كامل الثانوية الصناعية بنات بمحافظة الإسكندرية، وعقبة بن نافع الثانوية الفنية الصناعية بنين بمحافظة السويس، والمنصورة الثانوية الزخرفية بنات بمحافظة الدقهلية، ومدرسة بالمنيا الجديدة بمحافظة المنيا)، إلي مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ستعمل بنظام يجمع بين كل من نظام المُجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، وتطبق معايير دولية للجودة اعتبارا من العام الدراسي 2021/2022.


فيما أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المدارس تختص بتخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً للتخصصات المقترحة، وستكون مدة الدراسة ثلاث سنوات، ويمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية مُعتمدة من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك شهادة خبرة مُعتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد اجتياز الطالب لفترات التدريب العملي المُقررة بكفاءة، وبعد حصوله على شهادة دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية بنظام السنوات الثلاث، بالإضافة إلي اعتماد دولي يتم تحديده لاحقاً.
 

مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم وزارة الإتصالات

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