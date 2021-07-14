محافظ جنوب سيناء: جولات فى صربيا لتنشيط السياحة المصرية

قال اللواء خالد فود محافظ جنوب سيناء ، إن المحافظة قامت بتدشين 30 ملعب كرة قدم خماسى بجهود ذاتية بالمحافظة بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من جهود فى هذا الصدد بالإضافة لتدشين جامعتين بالمحافظة.

وأضاف " فودة "، خلال تقرير خاص ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن السياحة تضررت بعد أزمة كورونا فى كافة دول العالم، لافتا إلى أنه يتواصل مع سفير مصر فى صربيا لعمل جولة هناك وتوأمة مع مدينة نيش الصربية ولقاءات فى صربيا .



ولفت إلى أنه تلقى دعوات سياحية وعمل جولات لمدة 3 أيام مع اسبانيا ، رومانيا وعمل دعاية عن شرم الشيخ ، سانت كاترين والتى تعد مدينة صديقة للبيئة لتنشيط السياحة فى مصر ، مشيرا إلى أن تطوير مدينة الطور بالمرحلة الثانية يتبقى لها تطوير شارع حمام موسى ، توسعته وعمل ممشى وتدشين مسجد الروضة بالإضافة لمسرح الطور قصر ثقافى مفتوح بالمحافظة .



ولفت إلى أن محافظة جنوب سيناء تمتلك مواهب فنية والمحافظة تعمل على دعمهم في مدينة الطور بالتعاون مع وزارة الثقافة ، لافتا إلى أن المحافظة حدودية وتمتلك قدرات وإمكانيات كبرى ومقومات سياحية ، فنية ، إبداعية .

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، والدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد شاركا في فاعليات أولى أيام المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج في إطار المبادرة الرئاسية " اتكلم عربي".

حيث انطلق الاثنين الماضى ، معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج في شرم الشيخ، والذي يستمر حتى 17 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرنج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات المتنوعة.

وصرحت الوزيرة، بأن المعسكر هذه المرة يأتي استكمالاً لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

وأعلنت وزيرة الهجرة، أن الأديبة سماح أبو بكر عزت ضيفة شرف هذا المعسكر، باعتبارها واحدة من كبار الكُتاب المتخصصين في أدب الطفل والأسرة، وأن تعاون الوزارة معها يأتي في إطار دعم مبادرة "اتكلم عربي" والارتقاء بها والتي تستهدف الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، خاصة بعد أن حظيت المبادرة برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الانتماء والحس الوطني في نفوسهم، فضلا عن الترويج لمعالم مصر السياحية وما تتمتع به من أمن وأمان، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن أي إشاعات مغرضة يتم تداولها، وذلك إلى جانب مشاركة عدد من أبناء شهداء الوطن في هذا المعسكر، مؤكدة أن آبائهم هم أبطال مصر الذين سطروا ملاحم وطنية ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن العظيم.

وألقت الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، كلمة رحبت فيها بالوزيرة والحضور ، معربة عن سعادتها بحضور هذا المعسكر، متمنيةً تحقيق الاستفادة القصوى من هذا التجمع الذي يضم أبناء المصريين المقيمين في الخارج من أعمار وثقافات مختلفة، بالإضافة لتحقيق الهدف الأساسي من المعسكر وهو حث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية، في إطار المبادرة الرئاسية " اتكلم عربي".

