شكاوى من صعوبة امتحان الجبر  والهندسة الفراغية للثانوية العامة في سيناء

خرج طلاب الثانوية العامة لعام ٢٠٢١ بشمال سيناء، من امتحان المادة الثالثة “جبر وهندسة فراغية”، وهم غير راضين عن إجاباتهم، والبعض قال إن بعض الأسئلة جاءت معقدة والبعض الآخر قال إن الامتحان كان صعبا ويحتاج إلي طالب متفوق حتي يتمكن من الإجابة علي أسئلة الامتحان.

وقد اعترض اولياء الامور علي نظام البابل شيت مؤكدين أنه يضع الطالب في ورطة في ظل عدم وجود كتاب مدرسي وإغلاق الجهاز التابلت لأكثر من أسبوع.

وقد سادت حالة من التذمر والقلق بين أولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون أبناءهم بعد خروجهم من اللجان وهم غير راضين علي إجاباتهم وخوفهم من الحصول علي درجات اقل .

الامتحان صعب :

وقال محمد بسام ، ان الامتحان كان صعبا وقد استطاع أن يحل معظم الأسئلة لكن غير متاكد من ان إحالته صحيحة ام لا، وقال ان الامتحان فوق طاقة الطالب المتوسط ، وأشار الي ان باقي زملاءه في اللجنة كانوا علي نفس المستوي إلا المتفوقين منهم .

ولفت زميله محمد حمدي ، ان هناك آراءه جاءت معقدة ولم يتمكن من حلها وأكد علي أن وقت الامتحان غير كافيا .

