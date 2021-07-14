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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تعيين 624 شابا.. وتحرير 147 محضرا لمنشآت مخالفة بالمنيا

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا  بتعيين 624  شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2607 شباب ، وتوفير 850 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقديم 12  دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 622 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة .

وقال وليد الإمام  مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضى بالتفتيش على 514 منشأة  ، فضلا عن القيام بـ 10 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 147 محضراً سلامة وصحة مهنية و 6 حالات غلق إداري و31  ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 92 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 27 منحة مولود جديد بإجمالي 55 ألف جنيه ، و 6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه ، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه ، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية  ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 8 عمال من المسجلين بالإدارة بإجمالي 20 ألفاً و350 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1042 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2302 عاملاً ، كما تلقت المديرية 84 شكوى عمالية ، تم إحالة 10 شكاوى منها للقضاء ، و 74 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة  والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة .

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IMG_6846
وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين 624 شابا تحرير 147 محضر لمنشآت مخالفة بالمنيا وحدة التدريب المتنقلة كعب العمل

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