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رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوي العاملة :

وفد كنيسة الأنبا شنودة يشيد بوحدات التدريب المتنقلة بالبحر الأحمر

صدى البلد

استقبلت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ، فى جو يسوده المحبة والود ، وفد من كنيسة الأنبا شنودة برئاسة الأنبا إيلاريون أسقف إبراشية البحر الأحمر .

وتفقد  وفد الكنيسة يرافقة سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر ، وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية والموجودة فى المحافظة ، والمنتجات التى تم تصنيعها على أيدي المتدربات من الملابس الجاهزة ، كما تم تفقد مكتب عمل الغردقة ، وتم الإطلاع على الأعمال التي يقوم بها المكتب وما يقدمه من خدمات جماهيرية  . 

وأشاد وفد الكنيسة ، بجهود الوزارة في تصنيع تلك وحدات التدريب المتنقلة ، واهتمامها بعملية التدريب المهني للشباب، وكذلك المستوى الرفيع للمتدربات، ودقة تصنيع المنتجات ، والمهارة فى استخدام المعدات والآلات فى الفترة البسيطة المعدة للتدريب وفق ما تحدده الوزارة فى برنامجها التدريبي .

واستعرض مدير المديرية ، مع وفد الكنيسة الأعمال التى تقوم بها المديرية في مجال التفتيش العمالى ، والتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل ، فضلا عن الخدمات التى توفرها للمواطنين  من أبناء المحافظة .

كما استعرض مدير المديرية الخدمات التى تقدمها المديرية للعمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة ، وأوجه الرعاية الإجتماعية والصحية المقدمة لتلك الفئات ، حيث تقوم المديرية بصرف منحاً سنوياً لتلك الفئة على أربع دفعات تصل فى مجملها إلى 2000 جنيه فى المناسبات والأعياد .

 

 

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مديرية القوى العاملة بالبحر الأحم وفد من كنيسة الأنبا شنودة برئاسة الأنبا إيلاريون أسقف إبراشية البحر الأحمر مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر وحدات التدريب المتنقلة وفد كنيسة الأنبا شنودة يشيد بوحدات التدريب المتنقلة بالبحر الأحمر

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