وفد كنيسة الأنبا شنودة يشيد بوحدات التدريب المتنقلة بالبحر الأحمر

القوي العاملة :

استقبلت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ، فى جو يسوده المحبة والود ، وفد من كنيسة الأنبا شنودة برئاسة الأنبا إيلاريون أسقف إبراشية البحر الأحمر .

وتفقد وفد الكنيسة يرافقة سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر ، وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية والموجودة فى المحافظة ، والمنتجات التى تم تصنيعها على أيدي المتدربات من الملابس الجاهزة ، كما تم تفقد مكتب عمل الغردقة ، وتم الإطلاع على الأعمال التي يقوم بها المكتب وما يقدمه من خدمات جماهيرية .

وأشاد وفد الكنيسة ، بجهود الوزارة في تصنيع تلك وحدات التدريب المتنقلة ، واهتمامها بعملية التدريب المهني للشباب، وكذلك المستوى الرفيع للمتدربات، ودقة تصنيع المنتجات ، والمهارة فى استخدام المعدات والآلات فى الفترة البسيطة المعدة للتدريب وفق ما تحدده الوزارة فى برنامجها التدريبي .

واستعرض مدير المديرية ، مع وفد الكنيسة الأعمال التى تقوم بها المديرية في مجال التفتيش العمالى ، والتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل ، فضلا عن الخدمات التى توفرها للمواطنين من أبناء المحافظة .

كما استعرض مدير المديرية الخدمات التى تقدمها المديرية للعمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة ، وأوجه الرعاية الإجتماعية والصحية المقدمة لتلك الفئات ، حيث تقوم المديرية بصرف منحاً سنوياً لتلك الفئة على أربع دفعات تصل فى مجملها إلى 2000 جنيه فى المناسبات والأعياد .

210990334_171533948346556_2298302468402696470_n

211006669_171532351680049_8967724440254318928_n

213024577_171533671679917_1151210828859442101_n

213078047_171533475013270_3425442693620300574_n

213631305_171532841680000_3865371418171326217_n