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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمناقشة استعدادات العيد.. بدء انعقاد المجلس التنفيذي بمحافظة الجيزة

محافظ الجيزة يترأس
محافظ الجيزة يترأس المجلس التنفيذي

بدأت منذ قليل أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمناقشة استعدادات الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لاستقبال عيد الأضحي المبارك ومناقشه المشروعات المقرر تنفيذها خلال الخطه الاستثمارية للعام المالي الجديد.

 

ويناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الوقوف علي الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية للمواطنين و نسب الرد علي شكاوي المواطنين والاستجابة لهم.


ويشهد الاجتماع حضور السادة ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء وممثلي قطاعات المياه والصرف والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات .

تسليم منح مالية  لــ 19 عروسة بالجيزة

من ناحية أخرى أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية من خلال الوقوف بجانب الأجهزة الحكومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والعمل على تنمية المجتمع فى مختلف المجالات تصريحات المحافظ جاءت عقب توقيع  بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية  بالمحافظة  . 

حيث أكد المحافظ  أن البروتوكول يأتي في إطار خطه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي للأسر الأكثر إحتياجا مشيراً  أنه يشمل تنفيذ مشروعات تنموية متوسطة وصغيرة كتسليم روؤس ماشية وماكينات خياطة و مصنع سجاد و مشروعات البقالة  للأسر المستحقة.

بالإضافة إلي التعاون في المشروعات الخدمية للمجتمع كزواج اليتيمات وتوفير الأجهزة التعويضية وسداد التصالحات وسداد ديون الغارمين والغارمات و تركيب وصلات مياه كلما أمكن ذلك الي جانب التعاون في مشروع تنموي بقرية الشوبك وتقديم الأجهزة الطبية للمستشفيات التابعة لمحافظة الجيزة .  

وإستكمالاً للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة وجمعية صناع الخير سلم محافظ الجيزة ١٩ عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج منح مالية مقدمة من مؤسسة صناع الخير في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة حيث تقدم المحافظ بالتهنئة للفتيات متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.  

مشيداً بمجهودات مؤسسة صناع الخير للتنمية فى سعيها لتقديم الخدمات للفئات الأكثر إحتياجا داخل محافظة الجيزة والإرتقاء بالمجالات المختلفة كوسيلة لتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة . 

ومن جانبه أشاد الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة لصالح المجتمع وجهود المحافظة المستمرة في توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكداً حرص الجمعية الدائم على الوقوف بجانب المواطنين بمختلف المحافظات.

حضر الفاعلية الأستاذة  هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد .

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