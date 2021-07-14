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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط طبنجة وأقراص مخدرة وحشيش مع راكبين في مطار القاهرة.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب طبنجة وأقراص ترامادول مخدر وحشيش وزيت ماريجوانا ، مع راكبين قادمين من فرنسا وامريكا، اخفاها بين طيات ملابسهما في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه .

أثناء انهاء اجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من باريس اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير إدارة الجمارك في راكب ، وقام كل من تونى فكرى وخالد محمد مامورا الجمارك بفحص الحقائب علي جهاز الكشف بالاشعة ، وتاكد وجود جسم يشبه الطبنجة.

قام هانى محمود مأمور الجمرك تحت اشراف أميرة طلبه رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب ، وتم العثور علي طبنجة و50 طلقة ، و١٥ شريط ترامادول باجمالى ٢٢٥ قرصا وقطعتين من الحشيش .

في المحاولة الثانية، أثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من واشنطن ، اشتبه احمد سيد مامور الجمرك في راكب امريكي ، وبفحص حقائبك علب الجهاز بمعرفة احمد عبد العليم مامور الجمارك ، عثر عماد صلاح مامور الجمرك علي 137 جرام من الحلوى تحتوى على مواد مخدره ، و21 قرص اكستازى المخدر ، و13 زجاجه بها زيت المرجوانا

امر عبدالعال نعمان مدير اداره الجمارك باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكبين ، وتحرير محضر ضبط لكل منهما ، واحالتهما الي الجهات المختصة ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

 

 

 

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