ضبط طبنجة وأقراص مخدرة وحشيش مع راكبين في مطار القاهرة.. صور

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب طبنجة وأقراص ترامادول مخدر وحشيش وزيت ماريجوانا ، مع راكبين قادمين من فرنسا وامريكا، اخفاها بين طيات ملابسهما في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه .

أثناء انهاء اجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من باريس اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير إدارة الجمارك في راكب ، وقام كل من تونى فكرى وخالد محمد مامورا الجمارك بفحص الحقائب علي جهاز الكشف بالاشعة ، وتاكد وجود جسم يشبه الطبنجة.

قام هانى محمود مأمور الجمرك تحت اشراف أميرة طلبه رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب ، وتم العثور علي طبنجة و50 طلقة ، و١٥ شريط ترامادول باجمالى ٢٢٥ قرصا وقطعتين من الحشيش .

في المحاولة الثانية، أثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من واشنطن ، اشتبه احمد سيد مامور الجمرك في راكب امريكي ، وبفحص حقائبك علب الجهاز بمعرفة احمد عبد العليم مامور الجمارك ، عثر عماد صلاح مامور الجمرك علي 137 جرام من الحلوى تحتوى على مواد مخدره ، و21 قرص اكستازى المخدر ، و13 زجاجه بها زيت المرجوانا

امر عبدالعال نعمان مدير اداره الجمارك باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكبين ، وتحرير محضر ضبط لكل منهما ، واحالتهما الي الجهات المختصة ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .