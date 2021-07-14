عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة بالغردقة

مدرسة حسن كامل الثانوية
مدرسة حسن كامل الثانوية

اشتكى عدد من طلاب الشعبة العلمية بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وأشار الطلاب إلى صعوبة الامتحان ووجود أسئلة غير مباشرة وعدد من النقاط تحتاج لتفكير اكبر ووقت اكثر من المحدد.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب بالبحر الأحمر 2655 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة كالتالي: “2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين”.

فيما شدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

الجبر والهندسة الغردقة محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر اللواء عمرو حنفى

ترشيحاتنا

حكم وهب ثواب الأضحية للمتوفى ؟ .. الإفتاء تجيب

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائ أبطال افريقيا

السودان: ملء وتشغيل سد النهضة دون إجراء دراسات ينتهك القوانين الدولية

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحي المبارك

حكم ذبح دجاجة في الأضحية .. الإفتاء تجيب

تسريبات جديدة.. بيريز: رونالدو مجنون ومورينيو أحمق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

قطع المياه عن 9 مناطق في القاهرة .. اعرف المواعيد والأماكن

الحكومة : توريد مليون جرعة من لقاح ساينوفاك نهاية الأسبوع المقبل

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإجازة عيد الأضحى والثورة

هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أزهري يرد

ضبط 9 حالات غش واستبعاد رئيس لجنة و2 ملاحظين بالثانوية العامة

الرئيس السيسي: دعم مصري كامل لمسار سعد الحريري السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى ..الفرق بين قطعيات البقري والضانى واستخدامتها

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

فيديو

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: مُتصْنَعُ الوُّدِّ تَفْضَحُهُ الشَّدَائِدِ !

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ