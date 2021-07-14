شكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة بالغردقة

اشتكى عدد من طلاب الشعبة العلمية بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وأشار الطلاب إلى صعوبة الامتحان ووجود أسئلة غير مباشرة وعدد من النقاط تحتاج لتفكير اكبر ووقت اكثر من المحدد.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب بالبحر الأحمر 2655 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة كالتالي: “2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين”.

فيما شدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات.