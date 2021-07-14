عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الشركة القابضة يتابع موقف تنفيذ متابعة مشروعات حياة كريمة بشركات المياه والصرف الصحى

صدى البلد

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنفذة بمعرفة شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة واليومية من رؤساء الشركات، فى إطار اهتمام القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


وشدد  رئيس الشركة القابضة على رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ضررة الالتزام بالجداول الزمنية لمراحل تنفيذ المشروعات المحددة ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرا أن المبادرة من أهم المشروعات القومية التى تمس حياة المواطنين وتستهدف تحسين الخدمات بمختلف المجالات.


جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.


ووجه المهندس ممدوح رسلان، برفع درجة الإستعداد القصوى وتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لأجازة عيد الأضحى المبارك وجاهزية المعدات وفرق الصيانة المتخصصة لمواجهة اى طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خصوصا أيام النحر تحسبا لأى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحى، ومتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخصوصا المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.


وأكد  رئيس الشركة القابضة  انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، مع تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة.


وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، إلى مراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.


وقدم الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة وشئون البيئة عرضا بعنوان "دور اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى"، للتعريف بدور اللجنة والمعايير والاشتراطات الواجب توافرها فى المشروعات المعروضة على اللجنة.


وناقش اجتماع اللجنة التنسيقية أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإجراءات تنشيط  نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة الحزم التمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد.
 

رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب حياة كريمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزير الإسكان الأسكان الجداول الزمنية رئيس الشركة القابضة

ترشيحاتنا

حكم وهب ثواب الأضحية للمتوفى ؟ .. الإفتاء تجيب

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائ أبطال افريقيا

السودان: ملء وتشغيل سد النهضة دون إجراء دراسات ينتهك القوانين الدولية

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحي المبارك

حكم ذبح دجاجة في الأضحية .. الإفتاء تجيب

تسريبات جديدة.. بيريز: رونالدو مجنون ومورينيو أحمق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

قطع المياه عن 9 مناطق في القاهرة .. اعرف المواعيد والأماكن

الحكومة : توريد مليون جرعة من لقاح ساينوفاك نهاية الأسبوع المقبل

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإجازة عيد الأضحى والثورة

هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أزهري يرد

ضبط 9 حالات غش واستبعاد رئيس لجنة و2 ملاحظين بالثانوية العامة

الرئيس السيسي: دعم مصري كامل لمسار سعد الحريري السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى ..الفرق بين قطعيات البقري والضانى واستخدامتها

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

فيديو

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: مُتصْنَعُ الوُّدِّ تَفْضَحُهُ الشَّدَائِدِ !

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ