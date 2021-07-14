نشرة الفن.. إثبات نسب هالة صدقي لولديها وسبب غياب وائل الإبراشي عن الشاشة رغم شفائه

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها سبب غياب وائل الإبراشي عن الشاشة بسبب صدمة نفسية، وإثبات نسب طفلي هالة صدقي وتغريم زوجها واحتفاء جمهور كان بصناع الفيلم المصري ريش.
الحقيقة ظهرت.. محامى هالة صدقى يعلق على حبس زوجها وإثبات نسب أولادها
هنأ المحامى رأفت الشريف الفنانة هالة صدقى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك بعدما كسب قضية جديدة في سلسلة النزاعات الفضائية التى تخوضها ضد زوجها .
عنده صدمة نفسية.. الكشف عن تفاصيل جديدة عن حالة وائل الإبراشي الصحية
مازالت الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي لغزا غير مفهوم للكثيرمن محبيه بسبب غيابه عن الشاشة لفترة طويلة رغم شفائه من فيروس كورونا.
«مش أنا» لـ تامر حسنى يحقق 25 مليون جنيه
حقق فيلم “مش أنا” منذ طرحه بدور العرض، إيرادات اجمالية بلغت قيمتها 25 مليونا و105 آلاف جنيه.
الأمل موجود.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز
زادت التكهنات في الساعات الأخيرة حول تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وإمكانية خروجها من المستشفى قريبا بعد مكوثها هناك أكثر من 70 يوما.
الهوت شورت ممنوع والتذكرة تصل 20 ألف.. تفاصيل حفل روبي بالساحل الشمالي
أعلنت الفنانة روبي عن موعد حفلها المقبل في افتتاح أحد نوادي الساحل الشمالي أمام مدينة العلمين، الذي يقام يوم 16 يوليو الجاري أي بعد يومين.
HBO تتفوق على نتفليكس في قوائم إيمي 2021 وThe Crown يحصد 24 ترشيحا
يقام حفل توزيع جوائز إيمي 2021 لهذا العام في نسخته الـ 93، يوم 19 سبتمبر المقبل، ويذاع على شاشة CBS الأمريكية، لتكريم أفضل الأعمال التي عرضت في الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 31 مايو 2021، بحسب الموقع الرسمي للأكاديمية.
القائمة الكاملة لترشيحات إيمي2021 للأعمال التلفزيونية
أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، عن قوائم الترشيحات لجوائز إيمي2021 عن أفضل الأعمال التلفزيونية.
بالتزامن مع معرض الكتاب.. فنانون جسدوا دور المثقف على الشاشة
دائماً ما كانت شخصية المثقف والروائى مصدر غنى للمؤلفين لتناولها على الشاشة ، سواء فى السينما أو التليفزيون ، وفى السطور التالية وبالترامن مع معرض الكتاب نرصد ابرز الأعمال التى تناولت شخصية المثقف والاديب