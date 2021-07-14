نشرة الفن.. إثبات نسب هالة صدقي لولديها وسبب غياب وائل الإبراشي عن الشاشة رغم شفائه

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها سبب غياب وائل الإبراشي عن الشاشة بسبب صدمة نفسية، وإثبات نسب طفلي هالة صدقي وتغريم زوجها واحتفاء جمهور كان بصناع الفيلم المصري ريش.

هنأ المحامى رأفت الشريف الفنانة هالة صدقى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك بعدما كسب قضية جديدة في سلسلة النزاعات الفضائية التى تخوضها ضد زوجها .

مازالت الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي لغزا غير مفهوم للكثيرمن محبيه بسبب غيابه عن الشاشة لفترة طويلة رغم شفائه من فيروس كورونا.

حقق فيلم “مش أنا” منذ طرحه بدور العرض، إيرادات اجمالية بلغت قيمتها 25 مليونا و105 آلاف جنيه.

زادت التكهنات في الساعات الأخيرة حول تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وإمكانية خروجها من المستشفى قريبا بعد مكوثها هناك أكثر من 70 يوما.

أعلنت الفنانة روبي عن موعد حفلها المقبل في افتتاح أحد نوادي الساحل الشمالي أمام مدينة العلمين، الذي يقام يوم 16 يوليو الجاري أي بعد يومين.

يقام حفل توزيع جوائز إيمي 2021 لهذا العام في نسخته الـ 93، يوم 19 سبتمبر المقبل، ويذاع على شاشة CBS الأمريكية، لتكريم أفضل الأعمال التي عرضت في الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 31 مايو 2021، بحسب الموقع الرسمي للأكاديمية.

أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، عن قوائم الترشيحات لجوائز إيمي2021 عن أفضل الأعمال التلفزيونية.

دائماً ما كانت شخصية المثقف والروائى مصدر غنى للمؤلفين لتناولها على الشاشة ، سواء فى السينما أو التليفزيون ، وفى السطور التالية وبالترامن مع معرض الكتاب نرصد ابرز الأعمال التى تناولت شخصية المثقف والاديب