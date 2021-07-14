الدفع بـ 12 معدة ثقيلة للمشاركة فى مشروعات حياة كريمة بالفرافرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد عن الدفع بـ 12 سيارة ومعدة ثقيلة للمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى مركز الفرافرة، وذلك تحت إشراف المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، والمهندس حسام أحمد رئيس فرع الشركة بالوادى الجديد.

وقال المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة المياه بأسيوط والوادي الجديد، إنه جرى تجهيز 12 سيارة ومعدة ثقيلة ولوادر حفر وسيارة خدمة عملاء لصالح أعمال توصيل مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المبادرة التى تستهدف تطوير 28 قرية وتابع، ويستفيد منها ٤٠ ألف مواطن على مستوى المركز.

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من جانبه، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من توصيل خطوط مياه الشرب بطول 61 كم بالقري الجاري العمل بها، كما تستكمل أعمال إنشاء المنازل بقرية أبو هريرة بالفرافرة، وجرى التنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعي وجهاز التعمير لإقامة المنزل على مساحة 120 م2 بدلاً من 60 م2 بإجمالي 620 منزل بالقرية وتشمل المرحلة الأولي منها إنشاء 197 منزل، هذا بجانب التوجيه بسرعة إزالة الوحدات الصحية المقرر إزالتها وإنشاء وحدات جديدة.