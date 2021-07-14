خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائ أبطال افريقيا

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن توقعاته بمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر “:” النادي الأهلي هيكسب كايزر ٢ صفر .. هدف في الشوط الأول وهدف في الثاني وهيتوج بالبطولة العاشرة و دي توقعاتي لهذا اللقاء اللي هيلعب فيه كايزر مدافعا لحين إحراز الأهلي الهدف الاول "

قرارات الكاف بشأن نهائي افريقيا

اتخذ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف 4 قرارات إدارية لإزالة أى لغط قبل انطلاق نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى يجمع بين الأهلى المصرى حامل لقب نسخة العام الماضى وكايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية مساء السبت المقبل .

وقرر كاف اللجوء للأشواط الإضافية حال انتهاء الوقت الأصلى لمباراة الأهلى وكايزر تشيفز والمقدرة بـ 90 دقيقة بالتعادل ، على أن يكون مدة كل شوط 15 دقيقة .

وفى حال استمرار التعادل بين الأهلى وكايزر تشيفز فى الوقتين الأصلى والإضافى يتم اللجوء لركلات الترجيح من نقطة الجزاء .

وقرر كاف استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد " var " فى المباراة حيث كان يخشى النادى الأهلى من عدم وجود تلك التقنية فى لقاء نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ومنح كاف طرفي المباراة النهائية الأهلى وكايزر تشيفز أحقية استخدام 5 تبديلات في الوقت الأصلي من المباراة على أن يملك أحقية التبديل مرة سادسة حال اللجوء إلى الأشواط الإضافية وذلك بوجود 9 لاعبين على مقاعد بدلاء الأهلي وكايزر تشيفز خلال المباراة.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون، في إطار الاستعدادات لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ وذلك من أجل وضع خطة وبرنامج الفريق خلال تواجده بالمغرب، قبل مواجهة كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، مساء السبت المقبل.

وحرص بيتسو موسيماني على التحدث مع جهازه المعاون في مقر إقامة الأهلي بالعاصمة المغربية الدار البيضاء؛ لمناقشة ترتيبات وبرنامج الفريق؛ استعداداً للنهائي الإفريقي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15 دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة .

ويخوض الفريق مرانه الأول بالمغرب في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء؛ استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزرتشفز، بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا.

و يؤدي الأهلي مرانه على ملعب «كهرماء» الذي يبعد نحو 30 دقيقة من مقر إقامة الفريق بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

ووصلت بعثة الأهلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبًا في رحلة المغرب وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء السبت المقبل، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وحرص بيتسو موسيماني على مشاهدة لقطات مجمعة لبطل جنوب إفريقيا خلال رحلة السفر؛ من أجل «مذاكرة» فريق كايزر تشيفز جيداً، والتعرف على نقاط القوة والضعف فيه.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة وصعبة أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا بالمغرب.