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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 2مليار و296 مليون جنيه

محافظ المنيا: بدء العمل في 181 مشروعا بقطاع الصحة

محافظ المنيا ونائبه
محافظ المنيا ونائبه خلال الاجتماع

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم البدء في تنفيذ 181  مشروعا في قطاع الصحة ، بتكلفة تصل الى 2مليار و296 مليون جنية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، وبحضور، العقيد محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

أكد المحافظ أن المشروعات الجاري العمل فيها في قطاع الصحة ، تتضمن ، إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير مراكز طب أسرة طبقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل  ، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد لثلاث مستشفيات كبرى يجري تنفيذها وهي ( العدوة / مغاغة / بنى مزار ).


ناقش المحافظ، خلال الاجتماع ، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات وحل جميع المعوقات وتوفير الأراضي للمشروعات ، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.

المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار محافظة المنيا اخبار المحافظات أسامة القاضي

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