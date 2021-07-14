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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للترويج للأماكن السياحية.. مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

تحت عنوان " مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي" نشر سفراء دول الإتحاد الأوروبي بالقاهرة أكثر من ٢٠ فيلماً قصيراً للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات بلادهم (فيسبوك- انستجرام- تويتر- يوتيوب) والتي قاموا بتصويرها في الأماكن الأثرية والسياحية المفضلة إليهم والأحب إلى قلوبهم يروون خلالها تجاربهم وذكرياتهم فى هذه الأماكن، معربين عن سبب إعجابهم وارتباطهم بها.

 

وتتقدم وزارة السياحة والآثار بالشكر على هذه المبادرة التي قام بها سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أصدقاء وزارة السياحة والآثار، للترويج السياحي للمقصد المصري، كما ستقوم الوزارة بنشر هذه الأفلام تباعا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة والزيارات التى قام بها السادة السفراء  لعدد من الوجهات السياحية والاثرية المصرية تمت بالتنسيق الكامل بين الاتحاد الأوروبي ووزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية.

وزارة السياحة والآثار مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي السياحية الأماكن الأثرية

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