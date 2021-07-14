مساعدة مالية عاجلة.. محافظ المنوفية يستقبل صاحب واقعة قطار منوف

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام محمد رشاد وبصحبته ابنته ملك، صاحب واقعة تعدي كمساري قطار منوف، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، في إطار تقديم الدعم الكامل والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والتعامل الفوري مع استغاثتهم عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي .



وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن أسفه الشديد لما بدر من تصرفات تجاه المواطن مشيدا بمستواه الأخلاقي والتعامل مع الموقف بانضباط وثبات، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له .



ومن جانبه أعرب محمد رشاد عن سعادته بهذه اللفتة الطبية وحرص محافظ المنوفية على التواصل معه لمقابلته ، فيما قدم المواطن تحية شكر وتقدير للمحافظ لما يقوم به من مجهودات فى التواصل وتقديم الدعم للحالات الإنسانية.



يذكر أن صاحب واقعة قطار منوف يبلغ من العمر 39 عام ويعيش بمنطقة المرج بالقاهرة ويعمل موظفا بإحدي الشركات ويذهب لقرية الحامول بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته .

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