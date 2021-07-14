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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفن جثمان شاب طعنه صديقه لخلاف على جرعة مخدرات في الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثمان شاب لقى مصرعه طعنا على يد صديقه بسبب خلافات على جرعة مخدرات فيما بينهما، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وطلبت جهات التحقيق، تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول ملابسات الواقعة.

كان شاب قد مزق جسد صديقه بعدة طعنات لخلاف على جرعة مخدرات في الدقي.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الى أن المتهم كان بصحبة صديقه - المجني عليه - داخل إحدى الشقق السكنية بالدقي، لتعاطي المواد المخدرة، وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي بسبب خلافات على جرعة مخدرات، ما دفع المتهم، إلى الدخول إلى مطبخ الشقة، واستل سكينا وسدد للضحية طعنات في الرقبة والصدر، أودت بحياته في الحال.

وبمجرد سماع الجيران صوت شجار واستغاثة المجنى عليه، أبلغوا قسم شرطة الدقي ، حيث انتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد هاني شعراوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، بصحبة النيابة العامة والمعمل الجنائي، إلى مسرح الجريمة.

وتبين وقوع جريمة قتل وأن شابا تخلص من صديقه، وتم مناظرة جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

الجيزة مديرية امن الجيزة اخبار الحوادث دفن جثمان جرعة مخدرات

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