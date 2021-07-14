مصرع طالب غرقا بمياه إحدى ترع محافظة الدقهلية

لقى طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه غرقا في محافظة الدقهلية.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد من بعض الأهالى بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة أمام بندر بنى عبيد.



بانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهرى تم إنتشال الجثمان وبالفحص ومناظرته تبين محمد ح ع ١٥ عاما طالب بالصف الثالث الإعدادى ، ومقيم بندر بنى عبيد.



ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية ، وتم نقله إلى مستشفى بنى عبيد المركزى، تقرر والده أنه أثناء قيام نجله الاستحمام بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.