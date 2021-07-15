محاكم مركز دبي المالي تسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار بالمركز التجاري العالمي

وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي و سلطة مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية تعاون للترويج لمحفظة الخدمات العامة التي تقدمها المحاكم للشركات العاملة في المنطقة الحرة التابعة للمركز التجاري .

ركزت الاتفاقية على تبادل المعرفة و الدراسات و الأبحاث إضافة إلى المشاريع المشتركة ما يعكس الالتزام المتزايد بتزويد مجتمع الأعمال الدولي بمستويات اليقين والمرونة والكفاءة المتوقعة لإمارة دبي بوصفها مركزا تجاريا عالمي المستوى.

و لطالما التزمت الإمارات العربية المتحدة بتعزيز بيئة أعمال تنافسية والتي تعد محورا حاسما في تحقيق رؤيتها طويلة المدى للتنويع الاقتصادي ومن المهم إيجاد وترسيخ الأنظمة القضائية القادرة على دعم وحماية الأعمال فيها والتي سيكون لها في نهاية المطاف دور حيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بها.

و قال القاضي عمر المهيري نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تؤكد اتفاقية التعاون مدى تضافر جهود الكيانين للعمل جنبا إلى جنب ودعم الاحتياجات المتزايدة لمجتمع الأعمال في دبي ومنذ إنشائها اتبعت محاكم مركز دبي المالي العالمي سياسة الاتصال الاستباقي لبناء العلاقات الجديدة ونشر الوعي بجدوى عروض القيمة والفريدة الخاصة بنا .

وقد أدركنا وجود حاجة ملحة لإيجاد خدمات تسوية نزاعات تلبي متطلبات الأعمال المتطورة وتتخطى الحدود الجزائية والجغرافية التقليدية فعندما يتعلق الأمر بحل النزاعات ترغب الشركات في التحلي بالخيار سواء باللجوء للتقاضي أو التحكيم أو القانون الأنجلوسكسوني أو المدني أو اعتماد اللغة الإنجليزية أو العربية وهي الآن ليست مجرد إضافة مستحبة لمجتمع الأعمال بل ضرورة حتمية للتنافس عالميا في استقطاب الاستثمار".

من جهته قال عبد الله البنا نائب الرئيس لعمليات المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي /DWTCA/ : " يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي والتي ستتيح لنا استكشاف مجالات جديدة للتعاون والنفع المشترك الأمر الذي سيعزز التزامنا بجلب أفضل الممارسات إلى المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي التي تعد بيئة أعمال تهدف إلى تحقيق النجاح المستدام لكل من الأفراد والمؤسسات وكذلك الوصول إلى القطاعات الجديدة التي تسهم مجتمعة في اقتصاد دبي القائم على المعرفة".

