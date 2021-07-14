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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لبحث تعزيز أوجه التعاون.. عبد الصادق الشوربجي يستقبل رئيس جامعة طنطا

رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء، ، الدكتور  محمود ذكي رئيس جامعة طنطا لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المؤسسات الصحفية القومية وبين الجامعة فى المجالات الثقافية والتعليمية، وإنشاء المعارض والمكتبات ومجالات الصحافة والطباعة والإعلان، فى بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة برئيس الجامعة مؤكدا أن جامعة طنطا منارة للعلم والمعرفة  بقلب الدلتا.


وأشاد بمشروع مستشفى ٩٠٠٩٠٠ الجديد الذى أطلقته الجامعة ليكون أول مستشفى جامعي ذكي  بمواصفات عالمية يتم انشاؤه فى مدينة المحلة الكبرى موضحا أن ذلك المشروع يدعم القطاع الصحي بالغربية  ويقدم الخدمات الطبية للمرضى بمحافظات الدلتا .

كما أشاد المهندس عبدالصادق الشوربجي بمواكبة الجامعة للجديد في عالم الذكاء الاصطناعي بامتلاكها  وحدة روبوت ذكي بكلية الهندسة لتدريب الطلاب على أحدث تكنولوجيا والاهتمام بدعم منظومة البحث العلمي واستحداث برامج فى أحدث العلوم لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.

 

من جانبه أكد رئيس جامعة طنطا أن الهيئة الوطنية للصحافة بقيادة المهندس عبد الصادق الشوربجى  حققت إنجازات غير مسبوقة  في ملف إعادة الهيكلة للمؤسسات الصحفية القومية  في إطار مواجهة التحديات الراهنة والتى تعاني منها الصحافة الورقية في العالم أجمع فضلا عن تعزيز دورها التاريخي والقومي كأداة رئيسية للتثقيف والتنوير

 

وأشاد  د.زكى بالدور الوطني الذى تقوم  الصحف القومية في توعية الرأى العام بالتحديات الراهنة وانحيازها دائما الى قضايا الوطن.


حضر اللقاء الدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا.

فى نهاية اللقاء قدم المهندس الشوربجى درع الهيئة الوطنية للصحافة إلى د.ذكى الذى قدم بدوره درع جامعة طنطا اليه.

عبد الصادق الشوربجي محمود ذكي مستشفي ٩٠٠٩٠٠ عبدالصادق الشوربجى الهندسة لتدريب الطلاب سوق العمل

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