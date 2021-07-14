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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات فورد توروس موديل 2021 في السعودية | صور

سعر و مواصفات فورد
سعر و مواصفات فورد توروس موديل 2021 في السعودية

تحظى علامة فورد الأمريكية بشعبية و تقدير كبيرين في السوق السعودي للسيارات، خاصةً الإصدارات القوية منها، وعلى رأسها سيارة  فورد توروس موديل 2021 صاحبة الإطلالة الرياضية و الفاخرة.

 


حصلت سيارة فورد توروس موديل 2021 علي محرك رباعي الأسطوانات، سعة  2000 سي سي، قوة 240 حصان، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات، واستهلاك وقود 1 لتر لكل 15.9 كيلومتر .


حملت سيارة  فورد توروس موديل 2021 العديد من عوامل الرفاهية والراحة مثل شاشة ترفيه لمس 8 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو والملاحة، و بها مكيف ثلاثي المناطق و كراسي كهربائية بوضعيات تدعم التبريد والتدفئة.

 

تأتى سيارة فورد توروس موديل 2021 بمصابيح LED خلفية متصلة ببعضها عبر شريط كروم، بها جنوط مقاس 18 بوصة، وفي الطراز تيتانيوم وتيتانيوم بلس جنوط مقاس 19 بوصة، و حساسات ركن خلفية، وفتحتين عادم من الكروم، وكاميرا خلفية، إضافة لفتحة سقف بانورامية.


جاءت سيارة فورد توروس موديل 2021 بمساعد البقاء في المسار، و مثبت سرعة و مراقب مستوى انتباه السائق، التخفيف من خطر الاصطدامات، و الركن الأوتوماتيكي، و الكبح التلقائي في حالة الطوارئ ورصد النقط العمياء.

 

أسعار فورد توروس موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى ECOBOOST AMBIENT بسعر 127 ألف ريال. 
الفئة الثانية ECOBOOST TREND بسعر 135 ألف ريال.

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