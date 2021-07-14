محمد رحيم يوضح سبب صعوبة التزام الأطفال بـ الحمية الغذائية.. فيديو

محمد رحيم

قال الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، إنه من الصعب عمل حمية غذائية للطفل، بسبب رغبة الأهالي دائما في دفع الأطفال لتناول الكثير من الطعام، معقبا: "كان فيه ثقافة عند الجدود زمان أن الطفل لو مش مقلبظ يبقى عيان".



وأوضح "رحيم" خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه كان يوجد لديه حالة لطفل وصل وزنه إلى 93 كيلو وأصبح الآن 70 كيلو، وهو وزن مناسب له على حسب طوله، مضيفا: "الولد تبدل حاله الأن وبقي عايز ينزل ويخرج لأنه كان بيعاني من التنمر بسبب وزنه.. وكان هناك جزء نفسي كبير فى التعامل معه وأن يتقبل فكرة أن يأكل حلويات بس مش كل يوم وأني احفزه وأخده بالراحة".

في سياق أخر، قال الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، إن تناول “الأتة” من الأشياء المهمة لنقص الوزن، مؤكدًا أن كيلو “الأتة” به سعرات حرارية أقل من بسكويت الشوفان الصغير.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة أنه ينصح المواطنين بـ تناول “الأتة” والتفاح الأخضر.



وتابع أنه يوجد كمية كبيرة من السعرات الحرارية بالتشيز كيك لوتس، مشيرا إلى أن تناول أى نوع شوكولاتة يقوم الجسم بإفراز هرمون من المخ يطلق عليه هرمون السعادة حيث أنه يقوم بخلق هدوء فى الأعصاب.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة أن التشيز كيك يوجد به من 800 إلى ألف و200 كيلو سعر حراري فى القطعة الواحدة، موضحا ‘نه من الممكن تناولها علي مرتين فى الأسبوع.



وتابع إنه عند تناول الصبار فى بداية اليوم يقوم بفقدان الشهية بالإضافة إلى خلاصة القهوة الخضراء والكرميوم حيث أنه يقوم بتوازن مستوى السكر فى الدم والجارسينيا التى تساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.



