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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة التضامن: الإعلام لعب دورا مهما في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وزير التضامن أثناء
وزير التضامن أثناء إلقاء كلمتها بمؤتمر الهجرة غير الشرعية

أكدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الإعلام لعب دورا هاما في التوعية بشأن الهجرة غير الشرعية ومخاطرها وفتح قنوات التواصل مع الشباب، إضافة إلى الجانب الإنساني الذي قامت به الدولة من خلال تقديم المساعدات المالية، والجانب الدولي من خلال التنسيق بشأن الهجرة غير الشرعية.

 

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة للدكتورة نيفين القباج، ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط، الذي افتتح اليوم الأربعاء ويستمر لمدة يومين بمكتبة الإسكندرية.

 

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وأشارت القباج إلى أنه منذ عام 2016 لم تخرج مركب غير شرعية من السواحل المصرية مما يعد نجاح لمصر في كافة الجوانب، مشيرة إلى أن ذلك منذ أن أعطى الرئيس السيسي تكليفات خلال مؤتمر الشباب عام 2016.

 

وأضافت القباج أن منذ عام 2016 تكاتف الجميع من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية في كافة المجالات التي منها الأمنية والتشريعية، مشددة على أن الجانب التنموي من خلال تشجيع الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعلم اللغات الأجنبية التي تمكنهم للتعامل مع الخارج.

 

ولفتت إلى أن الوزارة تساهم في القضاء على الهجرة غير الشرعية مع جميع الوزارات الأخرى، وأن الوزارة حريصة على ذلك من خلال تيسير على المواطنين القروض التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز روح الانتماء والولاء لدى الشباب، وفتح قنوات من أجل اكتشاف المواهب في كافة المجالات.

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