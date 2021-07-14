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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 أشخاص بالفيوم حاولوا تهريب 1500 كجم لحوم حمير

سيارة تقل حمير ..
سيارة تقل حمير .. صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، من ضبط شخصين وسائق سيارة ربع نقل، وبحوزتهم 20 حمارا كاملا بإجمالي 1500 كجم لحوم حمير محملة علي سيارة ربع نقل متجهة من مركز سنورس طريق القاهرة.

 

كان اللواء رمزى بسيونى ، مساعد وزير الداخلية  مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطار من العميد تامر حسين، رئيس مباحث التموين بمديرية الأمن، بضبط 20  حمار كامل بإجمالي 1500 كجم لحوم حميرمحملة علي سيارة ربع نقل متجهه من سنورس طريق القاهرة.

 

وكانت إدارة تموين سنورس التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالإشتراك مع الطب البيطري بسنورس، قد تمكنت من ضبط 20 حمار كامل بإجمالي 1500كجم لحوم حمير محمله علي سيارة ربع نقل متجهه من سنورس طريق القاهرة . 

 

وتمكنت حملة برئاسة المهندس هشام سعيد، مدير إدارة تموين سنورس، وحمادة نبيه رئيس الرقابة، وعضوية المفتشين أسامة صديق، رمضان الهواري، بالاشتراك مع الطب البيطري الدكتور ممدوح السيد، من ضبط 20 حمارا كاملا بإجمالي 1500 كجم لحوم حمير محملة علي سيارة ربع نقل متجهة من سنورس طريق القاهرة تمهيدا لبيعها للمطاعم، وذلك بالاشتراك مع الطب البيطري بسنورس، وتم إعداد تقرير بيطري بعدم صلاحيتها وحظر ذبحها.

 

وتم التحفظ علي السيارة رقم (ف ب أ 5894) والمضبوطات، وتحرر محضر شرطة ضد صاحب وسائق السيارة ، و جاري العرض علي النيابة.

القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا تهريب 20حمارا الى القاهرة

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