يويفا يكشف عن الهدف الأفضل في يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” عن فوز التشيكي باتريك شيك، مهاجم المنتخب التشيكي، عن جائزة أفضل هدف في يورو 2020.

وحصد شيك الجائزة بحصده أعلى عدد من أصوات الجمهور، بهدفه في شباك اسكتلندا، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل شيك الهدف من منتصف الملعب، مستغلًا خروج الحارس الاسكتلندي من مرماه، ليسدد تسديدة رائعة سكنت الشباك.

وتفوق شيك على هدف بول بوجبا لمنتخب فرنسا في شباك سويسرا والذي حل في المركز الثاني، وهدف الكرواتي لوكا مودريتش في شباك اسكتلندا والذي حل ثالثًا.

يذكر أن المنتخب الإيطالي تُوج ببطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على إنجلترا في النهائي.