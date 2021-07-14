الصحة تطلق المرحلة الأولى لمشروع التبرع بالبلازما وزايد أول متبرعة ..فيديو

قالت الدكتورة أمينة محمود مدير وحدة المتابعة لمشروع البلازما ، إن وزيرة الصحة كانت أول متبرعة بـ بلازما الدم ، وهي مبادرة مهمة جدا لإنشاء مشروع استراتيجي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما .

وأضافت محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناة " دي ام سي " ، أن مشتقات البلازما تعمل علي علاج أمراض الكلي والكبد وأمراض القلب بالإضافة ألي علاج المرضي الذين يعانون من سيوله في الدم وتعالج الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة .

وأوضحت مدير وحدة المتابعة لمشروع البلازما ، أن البلازما يتم فصلها عن الدم عن طريق الأجهزة ، وهناك مواصفات معينة يجب توافرها في المتبرع ومنها أن يكون سن المتبرع من 18 سنة حتي 60 سنة ويجب أن يكون سليما صحيا ولا يعاني من أمراض .

وتابعت أمينة محمود ، أن الأشخاص الذين قاموا بعمل عمليات جراحية خطيرة لا يمكنهم ان يتبرعوا بالبلازما ، مؤكدا أن المتبرع يجب أن يكون سليم بنسبة 100% .



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أشادت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ،بالخطوات الجادة التي تنتهجها القيادة السياسية في شتى المجالات، لاسيما في دعم ومساندة القطاع الصحي ، لتطوير المنظومة الصحية ، وعلى رأسها مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وأشارت إيناس عبد الحليم ، إلى أن قانون تجميع البلازما ومشتقاتها ،انجاز من انجازات القيادة السياسية ، كما يعد من المشروعات القومية العملاقة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط ، لافتة إلى أن مصر من خلاله استطاعت أن تنتهج خطوات جادة وبناءة فى هذا المجال، لتصنيع مشتقات البلازما لضمان حوكمة عملية التجميع الأمن للدم ، بهدف تصنيع مشتقاته، وكفاءة المتبرعين، وأماكن التبرع.

وطالبت إيناس عبد الحليم عضو صحة النواب بضرورة التوعية بالتبرع، ومناشدة جميع المواطنين بتبني هذه الثقافة للمساهمة فى إنقاذ حياة الملايين من المرضى، حيث أن تبرعهم يفتح باب الأمل أمام المرضى ، مؤكدة أن التبرع بالبلازما، ليس له أي أضرار جانبية ، ولا يترتب عليه ظهور أي أعراض ، لبعث الطمأنينة فى قلب كل مصري يخاف الإقدام على مثل هذه الخطوة .