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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل إنطلاق الأوليمبياد .. اكتشاف حالات كورونا في فندق الوفد الأولمبي البرازيلي

صدى البلد

أكدت تقارير صحفية اكتشاف مجموعة من المصابين بفيروس كورونا في فندق ياباني يقيم فيه أعضاء من الفريق الأولمبي البرازيلي.

وحسب ما كشفته مجموعة من “الوكالات” العالمية، إن سبعة من العاملين في فندق بمدينة هاماماتسو بجنوب غرب اليابان ثبت إصابتهم بالفيروس، لكن أعضاء الوفد الأولمبي البرازيلي البالغ عددهم 31، ومن بينهم فريق الجودو، في "فقاعة" داخل الفندق منفصلة عن النزلاء الآخرين ولم يصابوا.

وأضاف المسؤول بالمدينة يوشينوبو ساوادا أنه تم اكتشاف الحالات خلال عملية فحص روتينية قبل أن يبدأ الموظفون العمل، قائلا إن الفندق الذي لم يكشف عن اسمه يعتبر الآن أحد مواقع كوفيد-19.

كما يستعد منتخبنا الوطني، لخوض غمار منافسات لعبة كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020”.

منتخبنا يتواجد في مجموعة قوية، تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، والتنافس سيكون على أشده من أجل الصعود لدور ربع النهائي.

وفي ذلك التقرير، نستعرض مقارنة بين قوائم منتخبات المجموعة الثالثة في الأولمبياد والتي تضم منتخبنا الوطني.

قائمة منتخب مصر للمشاركة في الأولمبياد

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:
 

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد
 

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.
 

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.
 

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القيمة التسويقية: 18.65 مليون يورو

اللاعبون كبار السن: محمد الشناوي ( حارس مرمى النادي الأهلي) - أحمد حجازي ( مدافع اتحاد جدة السعودي) - محمود الونش ( مدافع الزمالك)

أعلى لاعب قيمة تسويقية: أحمد حجازي بـ 4 مليون يورو

أقل لاعب قيمة تسويقية: محمد عبد السلام مدافع الزمالك بـ 200 ألف يورو

قائمة منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون - ألفارو فرنانديز - أليسكس دومينجز.

 

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا - إريك جارسيا - خيسوس فاييخو- باو توريس - أوسكار خيل - خوان ميراندا.

 

خط الوسط: مارك كوكوريا - جوان مونكايولا - مارتن زوبيميندي - داني سيبايوس - ميكيل مورينو - كارلوس سولير - بيدري- ماركو أسينسيو.

 

خط الهجوم: بريان خيل - داني أولمو - رافا مير - أويارزابال - خافي بويدو.

القيمة التسويقية: 545.90 مليون يورو

اللاعبون كبار السن: ماركو أسينسيو ( مهاجم ريال مدريد) - داني سيبايوس ( متوسط ميدان ريال مدريد) - ميكيل ميرينو ( متوسط ميدان ريال سوسيداد)

أعلى لاعب قيمة تسويقية: بيدري متوسط برشلونة وميكيل أويرزابال مهاجم ريال سوسيداد بـ 70 مليون يورو

أقل لاعب قيمة تسويقية: أليكس دومينيجيز بـ 400 ألف يورو

قائمة الأرجنتين

حراسة المرمى: جيريمياس ليديسما  - لاوتارو موراليس - خواكين بلازكيز.

 

خط الدفاع: هيرنان ديلا فونتي - نيهان بيريز - مارسيلو هيريرا - ليونيل موسبفيتش - فرانشيسكو أورتيجا-  كلاوديو برافو.

 

خط الوسط: كولومباتو - فيرا - توماس بيلمونتي - مارتن باييرو - بيدرو ديلا فيجا - تياجو ألمادا. ألكسيس ماكاليستر - فيرناندو فالنزويلا.

 

خط الهجوم: إيزيكويل باركو - أجوستين أورزي -  أدولفو جايش - بونسي.

القيمة التسويقية: 128.10 مليون يورو

اللاعبون كبار السن: جيريمياس ليديسما ( حارس مرمى قادش الإسباني)

أعلى لاعب قيمة تسويقية: تياجو ألمادا لاعب فيليز سارسفيلد الأرجتيني بـ 20 مليون يورو.

أقل لاعب قيمة تسويقية: ليونيل ميسوفيتش بـ 100 ألف يورو

قائمة أستراليا

حراسة المرمى: توم جلوفر ، أشلي ماينارد بروير ، جوردان هولمز.

خط الدفاع: ناثانيال أتكينسون ، توماس دينج ، جويل كينج ، كي روليس ، هاري سوتار ، جاي ريتش باجويلو.

خط الوسط: كينو باكوس ، دينيس جينرو ، رايلي ماكجري ، كونور ميتكالف ، ديلان بيرياس ، كاليب واتس ، كاميرون ديفلين ، ماركو تيليو.

الهجوم: دانييل أرزاني ، نيكولاس داجوستينو ، ميتشل ديوك * ، رينو بيسكوبو ، لاتشلان ويلز.

القيمة التسويقية: 13.10 مليون يورو

اللاعبون كبار السن: ميتشيل ديوك ( مهاجم فريق التعاون السعودي)

أعلي لاعب قيمة تسويقية:هاري سوتار مدافع ستوك سيتي بـ 4 مليون يورو

أقل قيمة تسويقية: أشلي ماينارد بـ 50 ألف يورو.

تقارير صحفية فيروس كورونا فندق ياباني الفريق الأولمبي البرازيلي فقاعة

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