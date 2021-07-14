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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير المصري بالخرطوم يلتقي عضو مجلس السيادة السوداني

لقاء مصري سوداني
لقاء مصري سوداني

أجرى سفير مصر لدى السودان، السفير حسام عيسى مباحثات مع عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم الأربعاء بالخرطوم.

 

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رئيس جنوب السودان يستقبل وزيري الصناعة والتموين المصريين

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السودان: ملء وتشغيل سد النهضة دون إجراء دراسات ينتهك القوانين الدولية

 

وأكد السفير حسام عيسى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية والاستراتيجية.

 

وأشار إلى أن اللقاء  مع عضو مجلس السيادة السوداني اتسم بالشفافية وتبادل وجهات النظر فيما يتصل بالقضايا ذات الاهتمام المشترك الثنائية والإقليمية و الدولية.

 

وقال إن اللقاء تطرق للجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف ثورة السودان وطموحات شعبه على كافة المستويات وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوعه، والوصول بالعلاقات بين الخرطوم والقاهرة إلى مرحلة التكامل التام والمضي قدما لإنفاذ المشروعات الاستراتيجية المهمة والمتمثلة في السكة حديد والربط الكهربائي.

 

وأشار السفير حسام عيسى، إلى أن اللقاء  مع عضو مجلس السيادة السوداني تناول أهمية التعاون والاستفادة من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الأخرى الزراعية والصناعية، وأمن على ضرورة التشاور المستمر من أجل تحقيق المنافع المشتركة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

 

من ناحية أخرى، أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن ملء وتشغيل سد النهضة دون إجراء دراسات يعد انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.

 

‏وقال “عباس” في تصريحات صحفية، إنه "لا بد من إشراك ضامنين في مفاوضات سد النهضة ونرفض إدراج تقاسم المياه ضمن المفاوضات وطلبنا كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد".

 

وأضاف: "نرفض إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة".

 

مجلس السيادة السوداني وزير الري السفير المصري في السودان الخرطوم ⁧‫ سد النهضة

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