السفير المصري بالخرطوم يلتقي عضو مجلس السيادة السوداني

أجرى سفير مصر لدى السودان، السفير حسام عيسى مباحثات مع عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم الأربعاء بالخرطوم.

وأكد السفير حسام عيسى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن اللقاء مع عضو مجلس السيادة السوداني اتسم بالشفافية وتبادل وجهات النظر فيما يتصل بالقضايا ذات الاهتمام المشترك الثنائية والإقليمية و الدولية.

وقال إن اللقاء تطرق للجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف ثورة السودان وطموحات شعبه على كافة المستويات وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوعه، والوصول بالعلاقات بين الخرطوم والقاهرة إلى مرحلة التكامل التام والمضي قدما لإنفاذ المشروعات الاستراتيجية المهمة والمتمثلة في السكة حديد والربط الكهربائي.

وأشار السفير حسام عيسى، إلى أن اللقاء مع عضو مجلس السيادة السوداني تناول أهمية التعاون والاستفادة من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الأخرى الزراعية والصناعية، وأمن على ضرورة التشاور المستمر من أجل تحقيق المنافع المشتركة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن ملء وتشغيل سد النهضة دون إجراء دراسات يعد انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.

‏وقال “عباس” في تصريحات صحفية، إنه "لا بد من إشراك ضامنين في مفاوضات سد النهضة ونرفض إدراج تقاسم المياه ضمن المفاوضات وطلبنا كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد".

وأضاف: "نرفض إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة".