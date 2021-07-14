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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيان مهم من وزارة النقل بشأن الفيديوهات المتداولة عن السكة الحديد

كامل الوزير - وزير
كامل الوزير - وزير النقل

أصدرت وزارة النقل اليوم بياناً بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام من فيديوهات تظهر مشاجرات بين عدد من كمسارية قطارات وبعض الركاب يشبه الفيديو الخاص بكمساري قطار 541 ركاب منوف/طنطا وقيام إحدى السيدات بالحديث عن اعتداء الكمساري على أحد المواطنين بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامة.

 

كما شملت هذه الفيديوهات، فيديو  يتحدث خلاله أحد الأشخاص عن عدم اعتداء الكمساري على المواطن في هذه الواقعة، بالإضافة إلى فيديو ثالث يتحدث فيه أحد الأشخاص حول اعتداء أحد كمسارية القطارات على موظف عام.

 

وأكدت وزارة النقل، في بيانها على احترامها التام لجمهور الركاب وجميع مؤسسات الدولة والتصدى بكل حزم وقوة لأي تجاوز قد يحدث في حق أي راكب حيث ان الهدف الأساسي للسكة الحديد هو خدمة الراكب وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة.

 

وأشارت إلى أنه يتم التدقيق والتحقيق الفوري في كافة الوقائع والفيديوهات التي تبث عبر وسائل الإعلام  ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تتناول مثل هذه الوقائع وفي حالة ثبوت أي خطأ في حق أي راكب يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ وتقديم اعتذار فوري للراكب.

 

كما أكدت وزارة النقل ان كمسارية ومفتشي القطارات يؤدون عملهم بكفاءة عالية ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة ورغم ذلك قد يحدث سلوك سلبي من أحد موظفي السكة الحديد وهو سلوك فردي لايعبر عن جموع موظفي السكة الحديد الذي يعتبرون ان احترام الركاب وخدمتهم هو الاساس في عمل منظومة السكك الحديدية.

 

وأوضحت وزارة النقل أن قيام كمسارية القطارات بتحصيل ثمن التذكرة أو الغرامة هو حق أصيل للحفاظ على أموال هيئة السكك الحديدية التي هي أموال الدولة وأموال الشعب الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام وان كافة التعليمات التي تصدر لكافة الكمسارية وكافة موظفي السكة الحديد هو ان يكون التعامل في جميع المواقف في إطار احترام الراكب وفي اطار القانون.

 

وناشدت وزارة النقل ركاب المواصلات العامة وخاصة ركاب السكك الحديدية بالحرص على الحصول على التذاكر من الأماكن المخصصة لها سواء بالتوجه الى شبابيك التذاكر أو الحصول عليها من الوسائل الأخرى مثل المكاتب المخصصة لحجز التذاكر في المدن أو عن طريق الحجز الإلكتروني او عن طريق الموبايل ابليكيشن  او عن طريق كمسارية الابواب.

 

وأكدت على ضرورة عدم ركوب القطارات بدون تذكره لأن قيمتها تساهم في زيادة العوائد المالية للهيئة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمحافظة على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب.

وزارة النقل هيئة السكك الحديدية السكك الحديدية

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