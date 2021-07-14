ثلاثي الزمالك يدخل اهتمامات بيراميدز في الانتقالات الصيفية

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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن دخول ثلاثة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم ضمن اهتمامات نادي بيراميدز لضم لاعبين منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد المصدر، أن اللاعبين الثلاث هم “محمد عبدالغني، ومحمد أبوجبل، ومحمد عواد”، ويهتم بيراميدز بالحصول على خدمات لاعبين منهم.

ويرغب مسئولو نادي بيراميدز في تدعيم خط الدفاع عن طريق التعاقد مع عبدالغني الذي أصبح لاعباً أساسياً ضمن صفوف الزمالك وامتلك العديد من الخبرات في الآونة الأخيرة، وإلى جانب واحد من حارسي الزمالك أبوجبل أو عواد بعد أن تعرض أحمد الشناوي حارس بيراميدز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

واقتراب المهدي سليمان من الرحيل بعد المشاكل التي نشبت بينه وبين إدارة بيراميدز خلال الموسم الجاري بسبب جلوسه احتياطياً لشريف إكرامي.



ومن جانبه، يرفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، رحيل عبدالغني بشكل نهائي حيث يتمسك باستمرار ثلاثي خط الدفاع محمود حمدي "الونش"، ومحمود علاء، وعبدالغني، بينما أبدى مرونة في خروج محمد عبدالسلام على سبيل الإعارة او البيع النهائي في حال ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.