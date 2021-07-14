خبيرة تغذية تنصح بتناول هذه الأعشاب لحرق الدهون

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن المواد الغذائية من البوتاسيوم والحديد فى نبات المورينجا مفيدة للغاية باجمالى لـ ٦٤ عنصر بروتين وفيتامين فى هذا النبات ولا سيما دوره الفعال فى حرق الدهون .

واضافت " الملا" ، خلال استضافتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، ان السيدات الحوامل أيضا تستخدم نبات المورينجا لإمدادها والطفل بكافة المعادن والبروتينات التى يحتاجونها ..



وأشارت إلى ان تناول الأم نبات المورينجا اثناء الرضاعة يكسبها بروتينات ومعادن أضعاف ما تتناولها من الألبان والمأكولات التى تتناولها الأم من الأسواق .

وكانت قد صرحت الملا فى تصريحات سابقة أن معدلات مرض السمنة تشكل زيادة ملحوظة بين الأفراد حاليأ حتى وان كان الشخص نحيف فإنه قد يكون يعانى من دهون بمنطقة البطن والأرداف .



واضافت أن السمنة المفرطة تتطلب بدورها نظاما غذائيا مكثفا للمريض وتناول فيتامينات معينة خاصة الذين تسجل أوزانهم 100 كجم.

ونوهت بأن كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على اختلافات في النظام على فترات متفاوتة، وذلك لكي يكون فعالا مع المريض.

السمنة المفرطة تتطلب بدورها نظاما غذائيا مكثفا للمريض وتناول فيتامينات معينة خاصة الذين تسجل أوزانهم 100 كجم.