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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأشخاص المعرضون للإصابة بدوالي الساقين ..هل أنت منهم ؟

صدى البلد

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الإصابة بدوالي الساقين مشكلة شائعة بين الناس وتصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال، وهي عبارة عن عروق منتفخة تظهر باللون الأزرق والبنفسجي على الساقين والقدمين وتحدث بسبب خلل وظيفي في صمامات الأوردة.


وقال الدكتور وليد الدالى تتسبب الدوالي في بعض الأحيان في الشعور بالألم بالإضافة إلى التأثير السلبي على المظهر الجمالي للساقين، وتتكون الدوالي نتيجة قصور وظيفي في عمل الصمامات الوريدية، حيث تفشل الصمامات في إعادة ضخ الدم باتجاه القلب فيتجمع الدم داخل الوريد مما يؤدي إلى انتفاخ الوريد وتورمه.

 

أسباب الاصابة بالدوالي


وأضاف الدكتور وليد الدالى تظهر الدوالي نتيجة لعدة أسباب منها التغيرات الهرمونية فتصاب النساء بتغيرات هرمونية تجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالدوالي وخاصة في فترات الحمل وسن اليأس، بالإضافة الى البدانة حيث تؤدي البدانة إلى زيادة الضغط على أوردة الساقين مما يؤدي إلى ظهور الدوالي.


وأكد الدكتور وليد الدالى أن تقنية علاج الدوالي بالحقن تعد من العمليات البسيطة والآمنة والتي تتم في مدة زمنية قصيرة ويستطيع بعدها الشخص العودة إلى منزله دون الحاجة إلى البقاء في المستشفى.


وأشار الدكتور وليد الدالى تتم عملية الحقن تحت تأثير التخدير الموضعي ثم يقوم الطبيب بحقن الوريد المصاب بمادة تعمل على تصلب الوريد وبمرور الوقت يختفي الوريد ولا يظهر مرة أخرى، ويتم استخدام أربطة ضاغطة بعد عملية الحقن للمساعدة على إغلاق الأوعية الدموية فتضمر وتموت.

الدوالى وليد الدالي لإصابة بالدوالي علاج الدوالي ظهور الدوالي

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