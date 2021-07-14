حريق هائل بمحل ملابس ومفروشات بمحافظة الدقهلية

نشب حريق كبير بأحد محلات الملابس والمفروشات بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من قسم شرطة ثان المنصورة يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل ملابس جاهزة ومفروشات بعقار بشارع "عبده معروف" دائرة القسم.



بإنتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين

نشوب الحريق بمحل للملابس الجاهزة والمفروشات - إستئجار محل على مساحة ( ٤ متر« ٦ متر ) بالطابق الأرضى بعقار مكون من أرضى وخمسة طوابق بمساحة "٩٠ متر تقريبا" ٠



نتج عن ذلك احتراق محتويات المحل من الملابس والمفروشات، ولم ينجم عنه إصابات.



بسؤال مستأجرة المحل عللت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية للمحل، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.