مدرب الإسماعيلى يوضح خطة الفريق خلال فترة التوقف

قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الجهاز الفنى وضع خطة متكملة من أجل الاستغلال الأمثل لفترة التوقف الحالية.

وأضاف حمد إبراهيم :”لاعبو الفريق حصلوا على فترة راحة طويلة من أجل التقاط الأنفاس وتصفية الذهن ولتجنب تعرضهم للارهاق بعد العمل الشاق بدون راحة لمدة شهرين كاملين”.

واستكمل حمد إبراهيم :”التدريبات عادت لفترتين مجددا بعد انتهاء الراحة سعيا للنهوض بالمعدلات البدنية والفنية للاعبين”.

وتابع لاعب الدراويش سابقا :”الفترة الحالية شهدت الاتفاق على خوض وديتين لاستعادة جاهزية الجميع بجانب التجهيز لمعسكر مغلق”.

وأتم حمد إبراهيم :”لدينا مواجهات صعبة ومرتقبة أمام بيراميدز والأهلى والزمالك سنتطلع لاستمرار الروح القتالية والسعى جليا نحو تحقيق أفضل النتائج وتحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى”.