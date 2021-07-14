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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"واعظات الأزهر" يجبن على مئات الفتاوى النسائية بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52 إقبالا ملحوظا خاصة على واعظات الأزهر الشريف المشاركات في ركن الفتوى، حيث جاءت أبرز الفتاوى التي تلقتها مفتيات واعظات الأزهر خلال فترة انعقاد المعرض؛ حول الأحكام الخاصة بمستجدات وسائل التجميل وجراحاته، والحدود الشرعية المسموح بها في التعامل مع الجنس الآخر، والحقوق والواجبات الخاصة بالحياة الزوجية، وحكم الشرع في تنظيم النسل، وحكم تعقيم الحيوانات الأليفة، كما كانت هناك بعض الاستفسارات عن صحة بعض الدعوات التي تثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كحكم الزواج بنية عدم الإنجاب، وقامت الواعظات بتقديم الإجابات على كافة الاستفسارات، ومناقشة زوار جناح الأزهر بمعرض الكتاب  في الكثير من الأمور الدينية والاجتماعية.

وصدر العدد الثاني من مجلة الواعظات كملحق ربع سنوي مع مجلة الأزهر، والتي تهتم بكل ما يخص المرأة من أمور شرعية، واجتماعية، وقام ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بتوزيع نسخ منها هدايا على رواد المعرض.

من جانبهم، أعرب رواد جناح الأزهر لمعرض الكتاب، عن سعادتهم بوجود مفتيات قادرات على إجابتهم عما يدور في أذهانهم من أمور دينهم وخاصة أمور النساء، لما في عرض بعض الأسئلة لاسيما الخاصة على المفتين من الرجال.

وبرهنت واعظات الأزهر خلال انعقاد المعرض على نجاح مبادرة فضيلة الإمام الأكبر، بالاستعانة بهن، مؤكدات أنهن على قدر المسؤولية بعد الدخول في مجال الإفتاء، وبعد خضوعهن لبرامج ودورات مكثفة، تحت إشراف كبار علماء الأزهر وأساتذته، تنوعت ما بين صناعة المفتية مرورًا بالإلقاء ونهاية بالإفتاء، ليبدأن العمل في الميدان.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.


ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الأزهر القاهرة الدولى للكتاب تنظيم النسل وسائل التواصل عدم الإنجاب الإمام الاكبر ركن للخط العربي

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