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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحلة الأهلي نحو اللقب العاشر فى دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

في مباراة طرفها الأقوى، وبطلها الأوحد هو الأهلي، يلتقي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا مع نظيره كايزر تشيفز في نهائي البطولة الإفريقية يوم السبت القادم علي ملعب محمد الخامس بحثًا عن النجمة العاشرة ليوسع الفارق بينه وبين الزمالك ومازيمبي لـ خمس بطولات.

ويقدم لكم صدي البلد رحلة الأهلي  منذ إنطلاق دوري أبطال أفريقيا الحالي:

كانت بداية الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021 من الدور الأول، وكان منافسه هو نادي سونيديب، ونجح المارد الأحمر في تخطيه بسهولة إلى دور المجموعات.

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

أوقعت قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي في مجموعة تبدو في المتناول، فرفقاء المجموعة هم فيتا كلوب وسيمبا والمريخ، وفي المباراة الأولى فاز المارد الأحمر على نظيره السوداني 3-0.

وخسر الأهلي أمام سيمبا خارج الديار ثم تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة قبل الفوز في الجولة الرابعة على فيتا خارج الديار.

وفي الجولة الخامسة تعادل النادي الأهلي مع نادي المريخ السوداني، وضمن التأهل لوصيف للمجموعة بعد سيمبا الذي فاز على فيتا كلوب في نفس الجولة.

وفي الجولة الاخيرة من دور المجموعات، نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على سيمبا بهدف دون رد سجله محمد شريف.

ونجح الأهلي في الوصول إلى دور الـ16 ، لتسفر القرعة عن وقوعه أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وسيواجه الفائز من المباراة القائز من لقاء الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي.

وحقق الأهلي الفوز في ذهاب ربع النهائي على صن دوانز بهدفين دون رد، وتعادل في الإياب بهدفٍ لمثله.

واجه النادي الأهلي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، ونجح المارد الأحمر في الفوز بالذهاب بهدفٍ نظيف، وسحق نادي الدم والذهب في الإياب بثلاثيةٍ نظيفة، ليضرب موعدًا مع كايزر تشيفز الذي تخطى الوداد.

 

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