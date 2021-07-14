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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه اليوم ويسافر غدا

صدى البلد

أدى المنتخب الأولمبي مرانه اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة ٔاطمأن خلاله الجهاز الفني علي جاهزية جميع اللاعبين وهو المران الأخير للمنتخب باستاد القاهرة.


ويؤدي غدا مران صباحي قبل أن يتوجه إلي مطار القاهرة في الواحدة ظهرا متوجها إلي طوكيو للمشاركة في نهائيات كرة القدم حيث يقع في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.


واستلم اللاعبون الزي الرياضي الخاص بالبعثة.

 

وأكدت تقارير صحفية اكتشاف مجموعة من المصابين بفيروس كورونا في فندق ياباني يقيم فيه أعضاء من الفريق الأولمبي البرازيلي.

 

وحسب ما كشفته مجموعة من “الوكالات” العالمية، إن سبعة من العاملين في فندق بمدينة هاماماتسو بجنوب غرب اليابان ثبت إصابتهم بالفيروس، لكن أعضاء الوفد الأولمبي البرازيلي البالغ عددهم 31، ومن بينهم فريق الجودو، في "فقاعة" داخل الفندق منفصلة عن النزلاء الآخرين ولم يصابوا.

وأضاف المسؤول بالمدينة يوشينوبو ساوادا أنه تم اكتشاف الحالات خلال عملية فحص روتينية قبل أن يبدأ الموظفون العمل، قائلا إن الفندق الذي لم يكشف عن اسمه يعتبر الآن أحد مواقع كوفيد-19.

 

كما يستعد منتخبنا الوطني، لخوض غمار منافسات لعبة كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020”.

منتخبنا يتواجد في مجموعة قوية، تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، والتنافس سيكون على أشده من أجل الصعود لدور ربع النهائي.

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