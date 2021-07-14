بالأسود والفضي.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ريا أبي راشد بفستان طويل مكشوف الكتفين باللونين الأسود والفضي، مع حذاء باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، تركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا على كتفيها، واضعة ميك اب خفيف يبرز ملامح وجهها الفاتنة.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها كالاتي: “جميلة - دائمًا متألقة - قمر يا رايا - وحشتيني ”.

جدير بالذكر أن ريّا أبي راشد ولدت في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.



وتقوم ريا منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.