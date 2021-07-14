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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية القطري والسفيرة الإثيوبية

لقاء اثيوبي قطري
لقاء اثيوبي قطري

التقى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي اليوم، الأربعاء، بالسفيرة الإثيوبية لدى الدوحة سامية زكريا.

 

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وكتبت السفارة الإثيوبية في الدوحة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "السفيرة سامية زكريا تعقد مباحثات مع نائب وزير الخارجية سلطان بن سعد المريخي".

 

وأضاف حساب السفارة على تويتر: "قال نائب وزير الخارجية القطري إن بلاده تدعم حق إثيوبيا في التنمية ولم تغير مبدأها القديم بشأن سد النهضة".

 

وتابع: "وقال أيضا إن المناقشات بشأن السد ينبغي أن تستمر".

 

فيما قالت الخارجية القطرية إن اللقاء تناول التعاون المشترك بين البلدين.

 

الاتحاد الافريقي سد النهضة نائب وزير الخارجية القطري السفيرة الاثيوبية لدى الدوحة مجلس الأمن

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