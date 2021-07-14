تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية القطري والسفيرة الإثيوبية

التقى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي اليوم، الأربعاء، بالسفيرة الإثيوبية لدى الدوحة سامية زكريا.

وكتبت السفارة الإثيوبية في الدوحة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "السفيرة سامية زكريا تعقد مباحثات مع نائب وزير الخارجية سلطان بن سعد المريخي".

وأضاف حساب السفارة على تويتر: "قال نائب وزير الخارجية القطري إن بلاده تدعم حق إثيوبيا في التنمية ولم تغير مبدأها القديم بشأن سد النهضة".

وتابع: "وقال أيضا إن المناقشات بشأن السد ينبغي أن تستمر".

فيما قالت الخارجية القطرية إن اللقاء تناول التعاون المشترك بين البلدين.