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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل ذكر في العشر الأوائل من ذي الحجة.. إمام مسجد الحسين يكشف عنه

امام الحسين
امام الحسين

هنأ الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الحسين ، جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول العشر الأوائل من ذي الحجة وبقدوم عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن الأيام المباركة وشهر ذي الحجة هي أيام معلومات أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم قال تعالى"  والفجر وليال عشر، مشيرًا إلى أن كل علماء التفسير قالوا إنها ليال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وهي فرصة  عظيمة على كل مسلم أن يغتنمها.

 

وقال إمام وخطيب الحسين في تصريحات خاصة "لمن أراد الخير ويتقرب للمولى عز وجل عليه أن يغتنم هذه الأيام المباركة،  حتى أهل العلم اختلفوا كثيرًا في " وليال عشر" هل العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الآواخر من رمضان  وتوصلوا  إلى أن العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل من ناحية النهار فيها يوم عرفة،  والعشر الأواخر من رمضان أفضل من ناحية الليل لأن فيها ليلة القدر".

 

وأكد أن هذا الأمر يدل على أهمية هذه الأيام وأهمية العمل الصالح وما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام، منوهًا أنها أيام تدعوا للجد والاجتهاد وأفضل الأعمال التي يتقرب الله فيها في هذه الأيام  هي الذكر قال الله تعالى: "وأذّن في الناس بالحجِّ يأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير"، الآية 27 من سورة الحج.

 

وأشار إلى أن أفضل الذكر التكبير والتهليل والتلبية، ويبدأ التكبير من أول يوم ذي الحجة وهو سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يطوفون الشوارع والطرقات ويهللون ويكبرون فرحا وسروًرا بهذه الأيام المباركة . 

ذي الحجة مسجد الحسين شهر ذي الحجة العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر أهمية العمل الصالح أيام معلومات سورة الحج

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